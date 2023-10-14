Не только курица: какие продукты сильно подорожали в Башкирии

13:48, 14 окт 2023

Ситуация с ценами на продукты питания в Башкирии в последнее время вызывает беспокойство у жителей региона. Особенно тревожные сообщения поступают из города Октябрьский, где за последние недели резко подорожало мясо птицы. Так, согласно сообщениям местных жителей, цена на куриное мясо достигла уровня стоимости говядины, а шашлык из курицы обходится дороже, чем из свинины.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к данным Башкортостанстата о динамике цен на основные продукты питания в регионе за сентябрь текущего года.

Анализ статистики показал, что больше всего за прошедший месяц подорожали помидоры. Их стоимость выросла на 37,4% и достигла отметки в 100 с лишним рублей за один килограмм. При этом в начале года цена на помидоры была выше примерно на 14%. Таким образом, к зиме следует ожидать значительного дальнейшего роста цен на этот продукт.

Второе место по темпам подорожания заняли бананы. За сентябрь их цена увеличилась на 24,4% до уровня примерно 125 рублей за килограмм. Исходя из общей динамики, к Новому году стоимость бананов сохранится на этом уровне.

Разумеется, продукты растительного происхождения не могут полноценно обеспечить рацион. Поэтому волнует ситуация с мясом птицы, о которой сообщают жители Октябрьского. Однако данные Башкортостанстата не подтверждают резкого роста цен. Так, в сентябре курица подорожала всего на 2 с небольшим процента и стоила около 198 рублей за килограмм. Цена на куриные окорочка выросла чуть заметнее – на 5,6%, до уровня 239 рублей.

Говоря о говядине, ее цены в сентябре практически не изменились. Более дешевые части туши даже немного подешевели – на 1,5%, до 515 рублей за килограмм. Отборная вырезка стоила 652 рубля за килограмм и дороже. Таким образом, по данным статистики, говядина по-прежнему почти в 2,5 раза дороже курицы.

Что касается колбасных изделий, то копченые колбасы в сентябре подешевели незначительно – на 2,3% до уровня 483 рублей за килограмм. Вареные колбасы, наоборот, подорожали на 6,1% и стоили 428 рублей.

Цены на такие основные молочные продукты как сливочное масло и питьевое молоко практически не изменились, составив 699 рублей за килограмм и 66 рублей за литр соответственно.

Незначительные колебания цен наблюдались и в сегменте кондитерских изделий. Так, шоколад для чаепития подорожал на 1% до 829 рублей за килограмм. Конфеты немного подешевели – на 0,7%, до 369 рублей. Стоимость печенья снизилась на 1,9%, до 207 рублей за килограмм.

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Автор: Семен Подгорный