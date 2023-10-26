«Купила творог, а там жижа!»: новое видео из Уфы возмутило покупателей

09:37, 26 окт 2023

«Я открыла упаковку творога, которую только что купила в магазине для своего сына, и увидела вот такую кашицу внутри вместо творога», — рассказала автор видео.

Недавно в социальных сетях появилось видео от жительницы Уфы , которая показала содержимое упаковки творога, купленного в магазине для ребенка. Внутри оказалась жидкая масса совсем не похожая по консистенции на тот творог, который обычно продается в магазинах.

На кадрах действительно видно, что внутри упаковки находится жидкость с белыми хлопьями, совсем не напоминающая густой творог.

Эта история вызвала большой резонанс среди пользователей соцсетей. Многие поделились в комментариях, что тоже сталкивались с проблемой низкого качества молочных продуктов.

«Мне тоже несколько раз попадалось кислое молоко, хотя срок годности еще не истек», — пишет Екатерина.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео