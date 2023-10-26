«Купила творог, а там жижа!»: новое видео из Уфы возмутило покупателей
09:37, 26 окт 2023
Недавно в социальных сетях появилось видео от жительницы Уфы, которая показала содержимое упаковки творога, купленного в магазине для ребенка. Внутри оказалась жидкая масса совсем не похожая по консистенции на тот творог, который обычно продается в магазинах.
«Я открыла упаковку творога, которую только что купила в магазине для своего сына, и увидела вот такую кашицу внутри вместо творога», — рассказала автор видео.
На кадрах действительно видно, что внутри упаковки находится жидкость с белыми хлопьями, совсем не напоминающая густой творог.
Эта история вызвала большой резонанс среди пользователей соцсетей. Многие поделились в комментариях, что тоже сталкивались с проблемой низкого качества молочных продуктов.
«Мне тоже несколько раз попадалось кислое молоко, хотя срок годности еще не истек», — пишет Екатерина.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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