Помидоры по 143 рубля: что еще подорожало на этой неделе в Башкирии

09:34, 27 окт 2023

Недавно опубликованные данные Башкирского статистического управления показали, что в республике продолжает расти стоимость отдельных продуктов питания. Особенно заметно подорожали помидоры и куриные яйца.

По информации ведомства помидоры подорожали за последнюю неделю на 10,6 процента и теперь стоят 143,36 рубля за килограмм. Также значительно выросли в цене куриные яйца - на 4,6 процента, до 83,31 рубля за килограмм.

Кроме помидоров и яиц, по данным статистиков, сильно подорожали свежие огурцы (на 4,5%, до 75,43 руб/кг) и пшеничная мука (на 3%, до 39,96 руб/кг). В то же время некоторые продукты питания стали дешевле. В частности, картофель подешевел на 5,8% (до 22,64 руб/кг), овощные консервы для детей - на 2,7% (до 575,6 руб/кг), сухие молочные смеси для детей - на 2,3% (до 1041,67 руб/кг).

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Автор: Семен Подгорный