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Лекарства в Башкирии стали доступнее: на что снизили цены

Лекарства в Башкирии стали доступнее: на что снизили цены

11:13, 28 окт 2023

В Республике Башкортостан за последние 7 дней цены на некоторые лекарственные препараты стали ниже.

Как сообщает интернет-издание Newsbash.ru, ссылаясь на данные Башкортостанстата, в период с 16 по 23 октября 2023 года на 2,5 процента подешевел «Валидол». В настоящее время стоимость упаковки, содержащей 10 таблеток этого препарата, в среднем составляет 41 рубль 03 копейки.

Кроме того, стали дешевле мазь «Левомеколь» и препарат «Нимесулид». Их стоимость снизилась на 0,9 процента, до 179 рублей 29 копеек за 40 граммов мази и до 116 рублей 26 копеек за упаковку из 10 таблеток «Нимесулида». Еще на 0,8 процента подешевел противовирусный препарат «Эргоферон» — теперь упаковка из 20 таблеток этого лекарства в среднем стоит 469 рублей 80 копеек.

В то же время стоимость некоторых других лекарственных средств выросла. Так, на 1 процент увеличилась цена на «Аллохол» — 50 таблеток этого препарата теперь стоят в среднем 95 рублей 14 копеек. На 0,8 процента подорожали поливитамины — теперь упаковка, содержащая 10 таблеток, обойдется в среднем в 96 рублей 11 копеек.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: лекарства цены
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