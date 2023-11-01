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Покупка квартиры в Башкирии становится все дороже: на сколько выросли цены с 2021 года

Покупка квартиры в Башкирии становится все дороже: на сколько выросли цены с 2021 года

09:29, 01 ноя 2023

Рынок недвижимости Башкирии продемонстрировал значительный рост стоимости жилья за последние два года. По данным Башкортостанстата, в 3-ем квартале текущего года средняя стоимость 1 кв.м. в новостройках достигла 116,9 тыс. рублей, увеличившись на 4,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

На вторичном рынке жилья цены также продолжают расти, хотя и более умеренными темпами. За третий квартал средняя цена "квадрата" на вторичном рынке выросла на 2,2% и составила 93 тыс. рублей.

Если сравнивать с ситуацией двухлетней давности, то прирост цен впечатляет. В третьем квартале 2021 года средние цены на первичном и вторичном рынках составляли 77,5 тыс. и 67,7 тыс. рублей за 1 кв.м. соответственно.

Особенно заметна разница с показателями второго квартала 2021 года, когда стоимость "квадрата" в новостройках не превышала 73,7 тыс. рублей, а на вторичном рынке была на уровне 64,9 тысячи. То есть за два года цены на первичном рынке выросли более чем в полтора раза, а на вторичном - на 37%.


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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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