Курица, капуста, яйца: что сильнее всего подорожало в Башкирии

14:29, 05 ноя 2023

В последнее время в Республике Башкортостан наблюдается стремительный рост цен на курятину. Согласно статистическим данным, предоставленным Федеральной службой государственной статистики, стоимость мяса кур (не считая куриных окорочков) увеличилась на 30,1 процента или на 48,06 рублей. Средняя стоимость килограмма куриного мяса достигла более 207 рублей.

На 2-ом месте по темпам роста оказалась белокочанная капуста. С начала года ее стоимость выросла на 26,3 процента за килограмм и в настоящее время составляет в среднем чуть больше 24 рублей.

Кроме того, с начала 2023 года значительно подорожал сахар - на 21,7 процента, до 70,66 руб. за 1 килограмм. Стоимость куриных яиц увеличилась на 19,5 процента и теперь достигла 86,44 рублей за десяток. Цены на яблоки выросли на 16,3 процента (до 95,41 рублей за кг), а на шлифованный рис - на 13,4 процента (107,68 рублей за кг).



