Жительница Башкирии хотела приготовить кашу ребенку, а нашла там личинок

11:57, 07 ноя 2023

Жительница Уфы решила приготовить завтрак для своего ребенка и купила в магазине кашу популярной марки. Однако после того, как она заварила крупу, в тарелке обнаружились многочисленные личинки насекомых. Это шокировало и возмутило женщину, ведь на упаковке было написано, что каша чистая и не требует предварительной промывки.

Женщина поделилась своей историей в социальных сетях, прикрепив фотографии личинок в тарелке. Ее пост вызвал бурную реакцию - многие выразили сочувствие и возмущение качеством продукции известной компании. В комментариях посоветовали в дальнейшем покупать крупы только проверенных местных производителей или выращивать зерно самостоятельно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети