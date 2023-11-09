В роллах из уфимского ресторана нашли жука

10:50, 09 ноя 2023

34-летний житель Уфы Андрей К. (имя изменено) решил заказать роллы домой из ресторана Farfor. Когда курьер привез заказ, Андрей обнаружил в одном из роллов жука. Конечно, мужчина был шокирован и возмущен находкой.

Андрей сразу же позвонил в ресторан и потребовал объяснений. Дежурный менеджер, по мнению пострадавшего, вел себя высокомерно, отказывался называть имена сотрудников, ссылался на руководство. В итоге Андрею пришлось писать жалобу в Роспотребнадзор.

После его обращения ведомством была проведена проверка, по результатам которой владельцу ресторана объявили предостережение о недопустимости нарушения санитарных норм и правил. Ресторану пригрозили штрафами и приостановлением деятельности, если такие инциденты повторятся.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети