Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

В Башкирии назвали город с самой дешевой ценой на молоко

В Башкирии назвали город с самой дешевой ценой на молоко

В октябре 2023 года город Стерлитамак был признан самым дешёвым городом Башкирии по ценам на пастеризованное молоко. Стоимость литра молока там составила 62,54 рубля.

Наоборот, самой высокой ценой на молоко по республике отличилась столица Уфа. Там литр в среднем обходился потребителям в 68,84 рубля.

Такие данные привели статистики Башкирии, ссылаясь на результаты выборочных наблюдений по региону.

В целом по республике средняя цена за литр молока в октябре составила 66,64 рубля. Это на 33 копейки дороже по сравнению с предыдущим месяцем.

В других крупных городах Башкирии цены на молоко также оказались ниже среднереспубликанского уровня. Например, в Нефтекамске литр обходился в 63,50 рубля, а в Сибае - в 63,86 рубля.

Таким образом, октябрьские данные показывают, что Стерлитамак заслуженно занял первое место по доступности молока для жителей среди городов Башкирии. В то время как в столичной Уфе этот базовый продукт оказался существенно дороже.

Курица, капуста, яйца: что сильнее всего подорожало в Башкирии

Читайте также:

Курица, капуста, яйца: что сильнее всего подорожало в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Теги: молоко цены
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok