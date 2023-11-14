В Башкирии назвали город с самой дешевой ценой на молоко

В октябре 2023 года город Стерлитамак был признан самым дешёвым городом Башкирии по ценам на пастеризованное молоко. Стоимость литра молока там составила 62,54 рубля.

Наоборот, самой высокой ценой на молоко по республике отличилась столица Уфа . Там литр в среднем обходился потребителям в 68,84 рубля.

Такие данные привели статистики Башкирии, ссылаясь на результаты выборочных наблюдений по региону.

В целом по республике средняя цена за литр молока в октябре составила 66,64 рубля. Это на 33 копейки дороже по сравнению с предыдущим месяцем.

В других крупных городах Башкирии цены на молоко также оказались ниже среднереспубликанского уровня. Например, в Нефтекамске литр обходился в 63,50 рубля, а в Сибае - в 63,86 рубля.

Таким образом, октябрьские данные показывают, что Стерлитамак заслуженно занял первое место по доступности молока для жителей среди городов Башкирии. В то время как в столичной Уфе этот базовый продукт оказался существенно дороже.

Автор: Семен Подгорный