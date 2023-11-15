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В Башкирии за год существенно подорожали популярные продукты питания

В Башкирии за год существенно подорожали популярные продукты питания

В уходящем 2023 году жители Башкирии столкнулись с ощутимым повышением цен на ряд популярных продуктов питания. Как сообщает Башкортостанстат, наиболее заметно подорожали цитрусовые.

Так, средняя стоимость килограмма апельсинов в регионе выросла почти на 70% и в октябре достигла 188 рублей 18 копеек. На втором месте по темпам роста цен оказались лимоны. За последние месяцы их цена увеличилась более чем на 47%, до 169 рублей 89 копеек за килограмм.

Кроме того, на 38,7% стали дороже бананы, которые в среднем стоят уже 132 рубля 58 копеек за килограмм. На 34,6% выросла цена на груши - до 205 рублей 30 копеек за килограмм.

Значительно прибавили в цене и другие популярные продукты. Так, охлажденные и мороженые куры подорожали на 29,9% и теперь стоят около 208 рублей за килограмм. Помидоры стали дороже на 29,7% - до 150 рублей 28 копеек за килограмм. Цена на куриные окорочка выросла на 23,7%, до 249 рублей 1 копейки за килограмм. Десяток куриных яиц теперь стоит в среднем 86 рублей 44 копейки, что на 23,4% больше, чем в начале года. Килограмм сахара вырос в цене на 19,9% и сейчас стоит 70 рублей 66 копеек.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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