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"Что с ценами?": жители Уфы возмущены резким повышением стоимости яиц

"Что с ценами?": жители Уфы возмущены резким повышением стоимости яиц

Жители Уфы пришли в возмущение из-за резкого повышения цен на яйца в местных магазинах. Как сообщают очевидцы, стоимость десятка яиц перевалила за психологически важную отметку в 100 рублей и продолжает стремительно расти.

Один из горожан поделился в социальных сетях фотографиями ценников, согласно которым десяток яиц стоит уже 119 рублей.
"Что происходит с ценами на яйца?" - возмущенно написал он в своем посте.

Эта новость вызвала бурную дискуссию в комментариях. Одни пользователи посоветовали недовольным уфимцам самим завести кур и продавать дешевые яйца.

"Зарабатывайте, открывайте своё дело и торгуйте за копейки, если вам не нравятся цены", - написал один из комментаторов.

Другие отметили, что на рынках и так можно купить домашние яйца по 150-170 рублей за десяток. По их мнению, цены в магазинах просто выровнялись с уличной торговлей. Тем не менее, многие жители Уфы по-прежнему считают новые расценки на яйца слишком высокими и необоснованными.

Как долго продержатся цены на этом уровне и будут ли они продолжать расти - покажет время. Но уже сейчас ясно, что данная ситуация вызывает серьезное беспокойство у части населения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: цены Уфа
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