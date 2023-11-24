Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Статистика зафиксировала снижение цен на ряд продуктов в Башкирии

Статистика зафиксировала снижение цен на ряд продуктов в Башкирии

На прошлой неделе в Башкирии были зафиксированы изменения цен на некоторые продукты питания. Как сообщает Башкирское статистическое агентство (Башстат), с 13 по 20 ноября стоимость ряда товаров снизилась, в то время как другие, наоборот, подорожали.

Аналитики Башстата тщательно отслеживают динамику цен в регионе. На этот раз они выявили, что за неделю заметнее всего подешевели овощные консервы для детского питания - на 2,8%. Их средняя цена составила 573,4 рубля за килограмм.

Второе место в рейтинге подешевевших продуктов занял репчатый лук. Его стоимость сократилась на 2,6% и в среднем по республике достигла 25,4 рубля за килограмм.

Замыкает тройку лидеров по снижению цен пшено. Оно подешевело на 2,3% до 51,6 рубля за кг.

Кроме того, в пятерку наиболее подешевевших продуктов попали сахар-песок (снижение цены на 2,1% до 68,2 рубля за кг) и печенье (подешевело на 1,8% до 206,3 рубля за кг).

Однако не все продукты демонстрируют понижение стоимости. Ряд товаров, напротив, заметно подорожал за анализируемый период. Больше всего выросли в цене огурцы - на 7,7%, до 109,6 рубля за кг. За ними следуют помидоры, которые подорожали на 7% до 185,5 рубля за кг. На третьем месте - куриные яйца, их стоимость увеличилась на 6,1% до 101,97 рубля за 10 штук.

Также существенно подорожали свекла (рост цены на 4,4% до 28,1 рубля за кг) и бананы (прибавка в цене 2,8% до 137,2 рубля за кг).

"Что с ценами?": жители Уфы возмущены резким повышением стоимости яиц

Читайте также:

"Что с ценами?": жители Уфы возмущены резким повышением стоимости яиц
Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok