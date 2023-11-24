Статистика зафиксировала снижение цен на ряд продуктов в Башкирии

На прошлой неделе в Башкирии были зафиксированы изменения цен на некоторые продукты питания. Как сообщает Башкирское статистическое агентство (Башстат), с 13 по 20 ноября стоимость ряда товаров снизилась, в то время как другие, наоборот, подорожали.

Аналитики Башстата тщательно отслеживают динамику цен в регионе. На этот раз они выявили, что за неделю заметнее всего подешевели овощные консервы для детского питания - на 2,8%. Их средняя цена составила 573,4 рубля за килограмм.

Второе место в рейтинге подешевевших продуктов занял репчатый лук. Его стоимость сократилась на 2,6% и в среднем по республике достигла 25,4 рубля за килограмм.

Замыкает тройку лидеров по снижению цен пшено. Оно подешевело на 2,3% до 51,6 рубля за кг.

Кроме того, в пятерку наиболее подешевевших продуктов попали сахар-песок (снижение цены на 2,1% до 68,2 рубля за кг) и печенье (подешевело на 1,8% до 206,3 рубля за кг).

Однако не все продукты демонстрируют понижение стоимости. Ряд товаров, напротив, заметно подорожал за анализируемый период. Больше всего выросли в цене огурцы - на 7,7%, до 109,6 рубля за кг. За ними следуют помидоры, которые подорожали на 7% до 185,5 рубля за кг. На третьем месте - куриные яйца, их стоимость увеличилась на 6,1% до 101,97 рубля за 10 штук.

Также существенно подорожали свекла (рост цены на 4,4% до 28,1 рубля за кг) и бананы (прибавка в цене 2,8% до 137,2 рубля за кг).

Автор: Семен Подгорный