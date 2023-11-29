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В Башкирии серьезно подорожали три популярных продукта питания

В Башкирии серьезно подорожали три популярных продукта питания

Цены на продукты питания в Башкирии стремительно растут с начала этого года. Как сообщает Федеральная служба государственной статистики, особенно сильно подорожали такие базовые продукты, как куриные яйца, куры и капуста.

Самый значительный рост цен наблюдается на куриные яйца. За несколько месяцев десяток яиц подорожал почти на 41%, или на 29,61 рубля. Теперь в среднем покупатели платят за десяток яиц 101,97 рублей. Таким образом, одно куриное яйцо обходится примерно в 10 рублей.

Второе место по темпам роста цен занимает мясо кур (без учета куриных окорочков). За несколько месяцев килограмм куриного мяса подорожал на 34 процента или на 54,34 рубля. Теперь средняя стоимость одного килограмма куриного мяса составляет 214,88 рублей.

На третьем месте по подорожанию находится такой традиционный и широко используемый овощ, как белокочанная капуста. За последние месяцы ее средняя цена выросла на 32,6% или на 6,36 рубля за килограмм. В настоящее время покупателям приходится платить за килограмм капусты в среднем 25,87 рублей. Учитывая, что капуста является одним из основных и самых дешевых овощей, столь стремительный рост ее цен вызывает обоснованное беспокойство у жителей региона.

Помимо этих трех основных продуктов, значительно выросли цены и на многие другие товары массового спроса. В частности, яблоки подорожали на 17,6% (до 96,48 рублей за килограмм), сахар - на 17,5% (до 29,22 рублей за килограмм), а замороженная рыба - на 15,3% (до 223,33 рублей за килограмм).

Статистика зафиксировала снижение цен на ряд продуктов в Башкирии

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Статистика зафиксировала снижение цен на ряд продуктов в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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