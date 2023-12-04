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В Башкирии существенно подорожали продукты питания

В Башкирии существенно подорожали продукты питания

В последнее время в Башкортостане наблюдается тревожная тенденция роста цен на ряд основных продуктов питания. Согласно данным Башкортостанстата, с 30 октября по 27 ноября 2023 года произошло заметное удорожание таких товаров, как овощи, фрукты, яйца, мясные изделия и молочная продукция.

Особенно сильный скачок цен произошел на свежие огурцы - за месяц они подорожали на 67,2%. Также более чем на 20% выросли цены на куриные яйца. Рост показали цены на помидоры и колбасные изделия. На 5-10% стали дороже бананы, сливочное масло и некоторые другие товары.

Данные Башкортостанстата свидетельствуют, что основной всплеск цен на продукты произошел в последнюю неделю ноября. Так, только с 20 по 27 число стоимость свежих огурцов выросла на 17,2%, яиц - на 3,7%, консервов для детского питания - на 2,2%. Подорожание на 1-2% коснулось мясных и молочных продуктов, чая и некоторых других товаров массового спроса.

В то же время по отдельным позициям в регионе отмечается и снижение цен. В частности, на 2-3% подешевели картофель, сыры, морковь и пшено. Однако эти колебания не могут компенсировать общий рост стоимости продовольственной корзины.


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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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