В Башкирии вновь фиксируют рост цен на топливо

Цены на топливо в Башкирии вновь демонстрируют рост, о чем свидетельствуют последние данные Росстата.

За минувшую неделю с 28 ноября по 4 декабря на автозаправочных станциях региона подорожало дизтопливо. Прирост средней стоимости составил 0,13% - с 60,96 до 61,04 рублей за литр.

Стоимость бензина пока остается стабильной и в среднем составляет 51,81 рубль за литр. В частности, цена АИ-92 - 49,24 рубля, АИ-95 - 53,04 рубля, а премиальный бензин категории АИ-98 и выше обходится автовладельцам в 65,27 рублей за литр.

В то же время, по информации Росстата, в 35 регионах Российской Федерации за эту же неделю отмечено снижение стоимости бензина, причем наиболее заметно - в Чеченской республике, где цены упали на 3,2%. Рост цен на бензин был зафиксирован лишь в 7 субъектах страны, больше всего - на 1% в Хабаровском крае.

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Автор: Семен Подгорный