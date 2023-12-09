«Куры несут золотые яйца?»: жители Башкирии возмущены ростом цен

Жители Уфы возмутились стремительным ростом цен на куриные яйца и окрестили их «золотыми». Согласно данным аналитиков, с начала года стоимость яиц взлетела практически в полтора раза. Теперь купить десяток яиц дешевле 110-115 рублей практически невозможно.

Один из жителей Уфы пожаловался, что всего пару недель назад он покупал в местном магазине десяток яиц за 100 рублей. Однако на этой неделе в той же торговой точке за те же самые яйца того же производителя ему пришлось заплатить уже 124 рубля. Летом в этом магазине он брал аналогичные яйца за 50 рублей. Он понимает сезонные колебания цен, но не может объяснить столь резкий скачок стоимости.

По его мнению, единственное существенное изменение с лета, а именно с июня, это курс доллара. Он задается вопросом, не отправляют ли производители яйца на экспорт, чтобы получить валюту. Или причина кроется в чем-то другом.

Другая жительница Уфы Лилия К. иронически отметила: «Инфраструктурные проекты - это, конечно, хорошо, а вот цены на продукты растут как-то не очень. Теперь что ли наши куры, как в сказке, несут золотые яйца?».

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Автор: Семен Подгорный