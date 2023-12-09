Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

«Куры несут золотые яйца?»: жители Башкирии возмущены ростом цен

«Куры несут золотые яйца?»: жители Башкирии возмущены ростом цен

Жители Уфы возмутились стремительным ростом цен на куриные яйца и окрестили их «золотыми». Согласно данным аналитиков, с начала года стоимость яиц взлетела практически в полтора раза. Теперь купить десяток яиц дешевле 110-115 рублей практически невозможно.

Один из жителей Уфы пожаловался, что всего пару недель назад он покупал в местном магазине десяток яиц за 100 рублей. Однако на этой неделе в той же торговой точке за те же самые яйца того же производителя ему пришлось заплатить уже 124 рубля. Летом в этом магазине он брал аналогичные яйца за 50 рублей. Он понимает сезонные колебания цен, но не может объяснить столь резкий скачок стоимости.

По его мнению, единственное существенное изменение с лета, а именно с июня, это курс доллара. Он задается вопросом, не отправляют ли производители яйца на экспорт, чтобы получить валюту. Или причина кроется в чем-то другом.

Другая жительница Уфы Лилия К. иронически отметила: «Инфраструктурные проекты - это, конечно, хорошо, а вот цены на продукты растут как-то не очень. Теперь что ли наши куры, как в сказке, несут золотые яйца?».

В Башкирии вновь фиксируют рост цен на топливо

Читайте также:

В Башкирии вновь фиксируют рост цен на топливо
Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok