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В Башкирии за прошедший месяц резко подскочили цены на ряд продуктов питания

В Башкирии за прошедший месяц резко подскочили цены на ряд продуктов питания

За последний месяц осени в Республике Башкортостан произошел стремительный скачок цен на отдельные виды продовольственных товаров.

Согласно данным Башкортостанстата, сравнившего стоимость различных продуктов в ноябре-октябре 2023 года, наиболее заметно выросли в цене свежие огурцы. Их цена за килограмм увеличилась аж на 67,2%, достигнув в среднем по торговым точкам региона 128,34 рубля.

На втором месте по темпам подорожания оказались куриные яйца – один десяток яиц стоил в ноябре на 21,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем и обходился покупателям в среднем в 105,7 рублей.

Также существенно выросли в цене помидоры – на 20,8%, до 182,99 рубля за килограмм, полукопченые и варено-копченые колбасы – на 9%, виноград – на 8%, бананы – на 5,6%. На 3,4% стало дороже сливочное масло, его средняя цена достигла 744,65 рубля за килограмм.

Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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