В Башкирии подешевели популярные продукты

Цены на продукты питания в Башкирии в ноябре текущего года продемонстрировали положительную динамику по сравнению с декабрём прошлого года. Согласно данным Башкортостанстата, снизились цены на такие традиционные и популярные у жителей республики продукты, как картофель, крупы, овощи.

Значительнее всего подешевел картофель - на 24,5%. Если в декабре 2022 года средняя цена за килограмм картофеля составляла 28,9 рублей, то в ноябре 2023 года опустилась до 21,8 рублей.

На втором месте по темпам снижения цен оказались крупы - овсянка и перловка. Их стоимость упала на 22,9% с 41,2 рублей до 31,8 рублей за килограмм.

Третье место заняла гречка, подешевевшая на 22,3%. Если год назад килограмм гречи стоил 72,9 рублей, то теперь её можно купить за 56,6 рублей.

Среди овощей больше всего подешевели огурцы - на 21,1%. Средняя цена за килограмм огурцов снизилась со 162,5 рублей до 128,3 рублей. Ещё один популярный овощ - лук репчатый - подешевел на 10,8%, с 28,4 рублей до 25,3 рублей за килограмм.

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Автор: Семен Подгорный