В Башкирии будет ограничена продажа алкоголя в новогодние праздники

Власти Башкирии ввели новые правила продажи алкогольной продукции на период новогодних праздников. Это сделано в целях ограничения доступности крепких напитков в дни массовых гуляний.

Согласно постановлению Минторга республики, розничная продажа алкоголя будет запрещена с 17 часов вечера 3 января до 10 часов утра 4 января, а также с 17 часов вечера 4 января до 10 часов утра 5 января. Аналогичный запрет введен на 5 января с 17 до 10 часов следующего дня.

Данные ограничения касаются только магазинов, в то время как рестораны, бары и другие предприятия общепита смогут продолжать торговлю алкоголем в привычном режиме.

Подобная практика по ограничению ночной продажи крепких спиртных напитков в дни праздников и массовых мероприятий уже несколько лет применяется в Башкирии. В частности, аналогичные правила действуют в день последнего звонка в школах, День молодежи, День знаний и некоторые другие даты.

Автор: Семен Подгорный