ФАС решило повысить тарифы на газ с 2024 года

Согласно недавнему заявлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в 2024 году планируется повышение тарифов на газ для населения на 8%. Данное решение вступит в силу 1 июля 2024 года и носит плановый характер.

Стоит отметить, что ранее Министерство экономического развития прогнозировало рост тарифов лишь на 7%. Тем не менее, ФАС приняла решение об увеличении на целый процент больше. Кроме того, напомним, что последний раз цены на газ для населения поднимались в декабре 2022 года, тогда рост составил 8,5%.

Помимо повышения тарифов для населения, ФАС также утвердила аналогичный рост на 8% для промышленных потребителей, который начнёт действовать с 1 июля 2025 года. По заявлению ведомства, средства от данного решения пойдут на газификацию регионов и строительство новых газопроводов по всей стране.

Кроме того, ФАС приняла решение об увеличении минимального и максимального уровней оптовых цен на газ за 1000 кубических метров. В частности, в Башкирии минимальный уровень поднимется с 5002 рублей до 5562 рублей, а максимальный - с 5095 до 5666 рублей. По информации ведомства, это непосредственно повлияет на формирование розничных тарифов для конечных потребителей.

Напомним также, что в России были приняты поправки в правила технического обслуживания газового оборудования в МКД. Теперь ответственность за содержание внутридомовых газопроводов и внутриквартирного газового оборудования лежит на той организации, которая непосредственно осуществляет транспортировку газа до конкретного дома.

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Автор: Семен Подгорный