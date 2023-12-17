Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

В аптеках Башкирии снова подскочили цены на лекарства

В аптеках Башкирии снова подскочили цены на лекарства

В аптеках Республики Башкортостан в течение прошедшей недели произошло повышение розничных цен на ряд лекарственных препаратов. Об этом сообщил Башкортостанстат в своем еженедельном отчете.

В частности, в период с 5 по 11 декабря средняя стоимость «Валидола» выросла на 3,3% и на данный момент составляет 42 рубля 19 копеек. Также подорожал противовирусный препарат «Эргоферон» — прирост цены составил 1,4%, в результате чего его средняя цена достигла 485 рублей 14 копеек.

Кроме того, отмечается рост цен на такие лекарственные средства, как «Аллохол» (стоимость увеличилась на 1,3% до 97 рублей 78 копеек), комбинированные обезболивающие препараты (прирост 1%, текущая средняя цена — 130 рублей 23 копейки), противовоспалительный препарат «Нимесулид» (повышение на 0,5% до 118 рублей 4 копеек) и спазмолитик «Ренгалин» (рост на 0,4% до 259 рублей 19 копеек).

Незначительно, но также заметно выросли цены на поливитаминные комплексы — прирост составил 0,1%, в результате чего их средняя стоимость достигла 101 рубля 68 копеек.

Тем временем в стране продолжается активное обсуждение скачка цен на куриные яйца. Согласно последним данным Башстата, их средняя цена в республике в настоящее время составляет 113 рублей 67 копеек, а за год продукт подорожал на 50 процентов. Данная проблема поднималась в ходе прямой линии Президента России Владимира Путина с гражданами. Глава государства объяснил стремительный рост цен на яйца увеличением спроса населения, недостаточными объемами производства и рядом других факторов.

ФАС решило повысить тарифы на газ с 2024 года

Читайте также:

ФАС решило повысить тарифы на газ с 2024 года
Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok