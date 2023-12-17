В аптеках Башкирии снова подскочили цены на лекарства

В аптеках Республики Башкортостан в течение прошедшей недели произошло повышение розничных цен на ряд лекарственных препаратов. Об этом сообщил Башкортостанстат в своем еженедельном отчете.

В частности, в период с 5 по 11 декабря средняя стоимость «Валидола» выросла на 3,3% и на данный момент составляет 42 рубля 19 копеек. Также подорожал противовирусный препарат «Эргоферон» — прирост цены составил 1,4%, в результате чего его средняя цена достигла 485 рублей 14 копеек.

Кроме того, отмечается рост цен на такие лекарственные средства, как «Аллохол» (стоимость увеличилась на 1,3% до 97 рублей 78 копеек), комбинированные обезболивающие препараты (прирост 1%, текущая средняя цена — 130 рублей 23 копейки), противовоспалительный препарат «Нимесулид» (повышение на 0,5% до 118 рублей 4 копеек) и спазмолитик «Ренгалин» (рост на 0,4% до 259 рублей 19 копеек).

Незначительно, но также заметно выросли цены на поливитаминные комплексы — прирост составил 0,1%, в результате чего их средняя стоимость достигла 101 рубля 68 копеек.

Тем временем в стране продолжается активное обсуждение скачка цен на куриные яйца. Согласно последним данным Башстата, их средняя цена в республике в настоящее время составляет 113 рублей 67 копеек, а за год продукт подорожал на 50 процентов. Данная проблема поднималась в ходе прямой линии Президента России Владимира Путина с гражданами. Глава государства объяснил стремительный рост цен на яйца увеличением спроса населения, недостаточными объемами производства и рядом других факторов.

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Автор: Семен Подгорный