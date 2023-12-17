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Эксперты предупреждают: в некоторых районах Башкирии пить воду из-под крана опасно

Эксперты предупреждают: в некоторых районах Башкирии пить воду из-под крана опасно

В рамках плановых мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан провели в ноябре текущего года лабораторные исследования проб атмосферного воздуха и питьевой воды, а также проверку пищевых продуктов на радиоактивное загрязнение.

Экспертами было отобрано и проанализировано 90 проб атмосферного воздуха в семи районах республики, в том числе в городах Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск. По результатам исследований установлено, что показатели чистоты воздуха соответствуют установленным гигиеническим нормам.

Также были взяты пробы питьевой воды для анализа в 41 населенном пункте Башкирии, включая районные центры и сельские поселения. Лабораторные исследования 46 образцов питьевой воды выявили ее несоответствие санитарным нормам по ряду показателей в 18 случаях.

Так, в 15 пробах отмечено превышение жесткости воды - в Уфе, Булгаково Уфимского района, Бирске, Благовещенске и других населенных пунктах. В одном случае в пробе питьевой воды, отобранной в селе Давлеканово зафиксирована концентрация сульфатов, в 1,74 раза выше допустимого уровня. Еще в одной пробе из этого же села обнаружено повышенное содержание общих колиформных бактерий.

Помимо этого, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели радиологические исследования продуктов питания, таких как мясо и картофель, на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90. Каких-либо отклонений при этом выявлено не было.

Автор: Семен Подгорный
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