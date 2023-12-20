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Башкирия лидирует по темпам подорожания куриных яиц

Башкирия лидирует по темпам подорожания куриных яиц

Цены на куриные яйца в 2023 году показали рекордный рост по всей России, но особенно заметно подорожание этого продукта произошло в Башкирии. Как следует из отчета Росстата, яйца стали самым дорогим продовольственным товаром в регионе.

Если точнее, то с начала года стоимость десятка яиц в Башкирии выросла более чем в полтора раза, а именно на 57,09%. На 11 декабря средняя цена за десяток составила уже 113,67 рублей. Это гораздо выше общероссийского показателя 121,79 рубля за десяток (+48,92%).

То есть рост цен на яйца в Башкирии опережает средние темпы по стране. Самый низкий показатель по-прежнему в Мордовии – 85,1 рубль за 10 яиц. А вот рекордно высокая цена зафиксирована на Чукотке – 221,86 рублей за 10 штук.

Что касается темпов подорожания, то здесь лидирует Крым, где яйца выросли в цене на 80,8%. Если в начале года десяток стоил 84,94 рубля, то к декабрю цена достигла 153,57 рубля. Интересно, что Камчатский край оказался единственным регионом России, где отмечено небольшое снижение стоимости яиц – на 0,17%, с 148,71 до 148,45 рублей за десяток.


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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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