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Где в Башкортостане чаще гибнут от пагубного пристрастия к алкоголю? Рейтинг самых «пьяных» городов и районов

Где в Башкортостане чаще гибнут от пагубного пристрастия к алкоголю? Рейтинг самых «пьяных» городов и районов

За период с января по ноябрь 2023 года в Республике Башкортостан 154 человека погибли от алкогольного отравления. Это на 8 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда таких летальных исходов было зарегистрировано 146, согласно данным регионального управления Роспотребнадзора.

Больше всего смертей от алкогольных отравлений пришлось на столицу республики – город Уфу. Здесь алкоголь унес жизни 31 человека. Второе место по числу погибших занимает Стерлитамак – 11 летальных случаев. Замыкает тройку лидеров город Белорецк с 6 смертями от алкогольных отравлений.

Далее в печальном рейтинге следуют такие города Башкирии, как Мелеуз (3 случая), Бирск, Ишимбай, Кумертау, Нефтекамск, Салават и Учалы (по 2 летальных исхода в каждом). По одной смерти от алкогольного отравления зафиксировано в городах Баймак, Белебей, Благовещенск, Давлеканово, Дюртюли.

Что касается районов республики, то здесь лидируют Абзелиловский и Уфимский районы, где произошло по 7 смертельных случаев от алкогольных отравлений. Далее следуют Мелеузовский и Мишкинский районы с 5 летальными исходами в каждом, Иглинский, Салаватский, Татышлинский и Туймазинский районы (по 4 смерти), Бижбулякский, Дуванский, Куюргазинский (по 3 случая) и ряд других районов с меньшим количеством погибших от алкогольных отравлений.


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Автор: ufacitynews.ru
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