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Жители России выстраиваются в огромные очереди за дешевыми яйцами

Жители России выстраиваются в огромные очереди за дешевыми яйцами

На прилавках магазинов Уфы вновь появились дешевые яйца. Люди выстраиваются в огромные очереди, чтобы успеть приобрести данный товар по сниженным ценам.

Удалось выяснить, где в столице Башкирии продают самые бюджетные яйца. Лидирует торговая сеть "О’кей", предлагающая приобрести десяток яиц всего за 78 рублей. Еще один вариант от этого ретейлера - 83 рубля за упаковку. Оба предложения - это яйца под собственной торговой маркой магазина.

На втором месте оказался магазин "Ашан", где десяток яиц обойдется покупателю менее чем в 100 рублей. Яйца категории С0 здесь стоят 105 рублей. Для сравнения, в торговой сети "Лента" сегодня самые дешевые яйца предлагаются по цене 133 рубля за упаковку. Хотя еще вчера их можно было приобрести за 128 рублей.

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Автор: news102.ru
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