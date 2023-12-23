Жители России выстраиваются в огромные очереди за дешевыми яйцами

На прилавках магазинов Уфы вновь появились дешевые яйца. Люди выстраиваются в огромные очереди, чтобы успеть приобрести данный товар по сниженным ценам.

Удалось выяснить, где в столице Башкирии продают самые бюджетные яйца. Лидирует торговая сеть "О’кей", предлагающая приобрести десяток яиц всего за 78 рублей. Еще один вариант от этого ретейлера - 83 рубля за упаковку. Оба предложения - это яйца под собственной торговой маркой магазина.

На втором месте оказался магазин "Ашан", где десяток яиц обойдется покупателю менее чем в 100 рублей. Яйца категории С0 здесь стоят 105 рублей. Для сравнения, в торговой сети "Лента" сегодня самые дешевые яйца предлагаются по цене 133 рубля за упаковку. Хотя еще вчера их можно было приобрести за 128 рублей.