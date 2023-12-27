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Подорожание на заправках: «Башнефть» вновь выжимает деньги из автомобилистов

Подорожание на заправках: «Башнефть» вновь выжимает деньги из автомобилистов

С 26 декабря стоимость зимнего дизтоплива класса «Евро», соответствующего экологическому стандарту К5, на заправках «Башнефти» выросла на 20 копеек и достигла 61 рубля 25 копеек за литр.

Подорожание коснулось именно этого вида топлива, в то время как цены на другие виды бензина и дизеля остались прежними. Ранее, в ноябре, «Башнефть» впервые представила на своих АЗС зимний сорт дизтоплива К5 по цене 60 рублей 70 копеек. В начале декабря компания уже повышала цену на этот продукт на 35 копеек.

По данным Росстата, в начале декабря средняя цена всех марок дизтоплива в Башкирии составляла 61 рубль 4 копейки. К 17 декабря этот показатель увеличился до 61 рубля 45 копеек.

В целом, компания активно корректировала цены на все виды топлива в последние месяцы. Только в сентябре «Башнефть» пять раз повышала розничные цены на бензин и дизель. Однако 27 сентября президент России Владимир Путин на совещании правительства дал поручение жестко реагировать на необоснованный рост цен на ГСМ.

В ответ 1 октября «Башнефть» вернула цены по состоянию на 15 сентября, фактически аннулировав последнее подорожание топлива. После вмешательства главы государства в течение последней недели сентября Росстат зафиксировал снижение средних цен на все марки бензина и дизтоплива в регионе.

В частности, автомобильный бензин подешевел в среднем на 24 копейки, опустившись до отметки в 51 рубль 86 копеек. К 17 декабря средняя цена бензина снизилась еще на 1 копейку и составила 51 рубль 85 копеек. Цена дизельного топлива в сентябре упала сразу на 51 копейку. Однако новое повышение цен со стороны «Башнефти» в декабре компенсировало это осеннее снижение.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: цены
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