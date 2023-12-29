Яйца из Турции появятся на российских прилавках: чем они удивят потребителей

В последнее время турецкие яйца привлекают пристальное внимание российских потребителей, несмотря на то, что пока ни одна партия не поступила на прилавки магазинов. Многие интересуются, чем они отличаются от привычных отечественных яиц и стоит ли их покупать. На самом деле, различий довольно много, причем они касаются не только вкуса, но и других характеристик.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество турецких яиц, является кормление кур. Хотя российские компании поставляют зерно и другие компоненты рациона для турецких птицефабрик, там куры получают дополнительное питание из трав и овощей местного производства. Это придает яйцам особый аромат и вкус. Кроме того, турецкие яйца чуть крупнее отечественных, что привлекает многих покупателей.

Еще одним важным аспектом является цена. По прогнозам, турецкие яйца будут стоить около 90 рублей за десяток — это заметно дешевле российских аналогов с текущими ценами 120-150 рублей. Экономисты предупреждают, что появление импортных яиц может привести к снижению цен и на отечественную продукцию. Это создаст дополнительные преимущества для покупателей, которые смогут приобрести качественные яйца по более низкой цене.

Например, в Уфе уже сейчас самые низкие цены на яйца в «Ашане» — чуть меньше 100 рублей за десяток. На втором месте «Магнит» с ценой 110 рублей. В «Пятерочке» самые дешевые яйца стоят 145 рублей за десяток. А вот «О’кей», ранее лидировавший по низким ценам, теперь предлагает яйца от 133 рублей. А вот в «Ленте» нет в продаже даже куриных яиц — лишь перепелиные.

Автор: Семен Подгорный