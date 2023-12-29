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Дешёвых яиц больше не будет? Прогноз цен от эксперта

Дешёвых яиц больше не будет? Прогноз цен от эксперта

Цены на куриные яйца в России продолжают стремительный рост, и, по мнению экспертов, это только начало. Недавно свой прогноз высказал известный экономист и бывший топ-менеджер одного из крупнейших российских банков.

Он проанализировал текущую ситуацию на рынке яиц и пришел к выводу, что в ближайшее время стабилизации цен ждать не стоит. Более того, даже после преодоления дефицита стоимость яиц останется на высоком уровне.

По данным эксперта, только за последнюю неделю цены выросли на 4,6%, что является рекордом за весь 2022 год. За год яйца подорожали почти на 53% по всей России. При этом в отдельных регионах рост достиг критических 14%.

Среди основных факторов роста - удорожание кормов, топлива, электроэнергии для производителей. Также сказывается дороговизна импортного птицеводческого оборудования на фоне ослабления рубля и нехватка рабочих рук. Кроме того, предложение сокращается из-за вспышек птичьего гриппа.

Временную поддержку рынку могут оказать поставки импортных яиц после отмены пошлин. Однако в дальнейшем ситуация будет только усугубляться - затраты производителей продолжат расти на фоне инфляции. К тому же ожидаемый рост доходов населения увеличит спрос, что станет еще одним фактором повышения цен.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Изображение от Anastasia Kazakova на Freepik
Теги: цены яйца
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