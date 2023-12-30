Бензин в Башкирии стал еще дороже

Цены на бензин на автозаправочных станциях Башкирии вновь повысились. Такую информацию содержат последние данные Федеральной службы государственной статистики России.

За прошедшую неделю, с 19 по 25 декабря текущего года, стоимость бензина в республике выросла на 0,2%, поднявшись с 51 рубля 85 копеек до 51 рубля 96 копеек за литр. В настоящее время литр бензина марки АИ-92 в среднем обходится автовладельцам Башкирии в 49 рублей 38 копеек (на прошлой неделе было 49 рублей 28 копеек), бензин марки АИ-95 стоит 53 рубля 16 копеек (ранее цена составляла 53 рубля 6 копеек), бензин марки АИ-98 и выше - 65 рублей 63 копейки (неделю назад цена была 65 рублей 45 копеек).

Дизельное топливо за указанный период подорожало на 5 копеек, его стоимость выросла с 61 рубля 45 копеек до 61 рубля 50 копеек за литр.

В целом по Российской Федерации средняя цена за литр бензина на данный момент составляет 54 рубля 64 копейки. Самый дешёвый бензин продаётся в Алтайском крае, где литр стоит 49 рублей 63 копейки. Самая высокая стоимость топлива наблюдается в Сахалинской области - 70 рублей 38 копеек за литр.

Автор: Семен Подгорный