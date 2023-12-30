Ароматные, но опасные: специалисты рассказали об опасности мандаринов на новогоднем столе

Оранжевые ароматные мандарины давно заняли почетное место на новогоднем столе. Многие не представляют праздника без этих сочных фруктов. Однако врачи предупреждают, что мандарины могут нести и определенную угрозу для здоровья, если употреблять их в больших количествах.

Как отмечает гастроэнтеролог Альбина Давыдова, мандарины содержат много кислот, которые раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому избыток мандаринов может спровоцировать такие проблемы как изжога, боль в животе, расстройство пищеварения.

Для людей с чувствительным желудком ежедневная норма мандаринов не должна превышать 2-3 фруктов. При этом лучше употреблять их после основного приема пищи, а не натощак. Так мандарины будут меньше раздражать слизистую.

Еще одна опасность мандаринов — их способность вызывать аллергические реакции. Мандарины — распространенный аллерген, поэтому у людей с повышенной чувствительностью даже небольшое количество может спровоцировать неприятные симптомы вроде сыпи, отеков, заложенности носа.

По словам аллерголога Элеоноры Белан, перед тем как употреблять мандарины, аллергикам следует проконсультироваться со специалистом. Возможно, им придется полностью отказаться от этих фруктов на время праздников, чтобы не испортить себе настроение неприятными проявлениями аллергии.

Мандарины и алкоголь: вредное сочетание для желудка

Особенно вредно сочетать мандарины с алкогольными напитками, которые тоже в изобилии присутствуют на новогоднем столе. Как предупреждает гастроэнтеролог Альбина Давыдова, закусывать игристое вино, шампанское или другие алкогольные напитки мандаринами крайне опасно для слизистой желудка.

Такое сочетание двух агрессивных раздражителей — алкоголя и кислоты — может привести к серьезным проблемам с пищеварением, вплоть до гастрита и язвы. Поэтому ради благополучия желудка лучше отказаться от подобной закуски к алкоголю и выбрать что-то более нейтральное.

В чем польза мандаринов и как правильно их употреблять

Конечно, употребление мандаринов после разумного количества алкоголя во время праздничного застолья не так опасно. Но злоупотреблять этим сочетанием все равно не стоит.

Несмотря на описанные выше опасности, нельзя сказать, что мандарины приносят один вред. При разумном употреблении они могут быть весьма полезны, отмечает доктор медицинских наук Михаил Стаценко.

Во-первых, мандарины содержат клетчатку, которая стимулирует работу кишечника. Во-вторых, в их состав входит витамин С, укрепляющий иммунитет. Также в мандаринах есть витамины и микроэлементы — калий, магний, кальций и другие.

Благодаря содержанию полезных веществ, умеренное употребление мандаринов оказывает общеукрепляющее действие на организм. Кроме того, по словам Михаила Стаценко, мандарины обладают фитонцидами — веществами с антимикробным эффектом.

Тем не менее, увлекаться этими фруктами тоже не стоит. Взрослому человеку в день будет достаточно 3-5 мандаринов для поддержания здоровья. Большее количество уже может навредить.

Особенно осторожными с мандаринами должны быть люди с сахарным диабетом, так как фруктовые сахара могут серьезно нарушить углеводный обмен.

Также врачи не рекомендуют есть кожуру мандаринов, поскольку она может содержать вредные бактерии и пестициды. Что касается косточек, то они тоже лучше не перевариваются и могут повредить слизистую кишечника.

Итак, чтобы мандарины принесли только пользу и радость, а не испортили праздник, нужно соблюдать умеренность в их употреблении и внимательно относиться к своему здоровью. Тогда можно смело наслаждаться этими ароматными и полезными фруктами!

Автор: Семен Подгорный