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В магазинах фиксируют ошеломительно низкие цены на яйца

В магазинах фиксируют ошеломительно низкие цены на яйца

Несмотря на заверения чиновников о скорой стабилизации цен на яйца, ситуация на рынке остается неопределенной. Яйца по-прежнему остаются дефицитным товаром в большинстве регионов, а их стоимость продолжает расти. Однако в некоторых городах фиксируются удивительно низкие цены.

Так, вчера в супермаркетах Уфы международной торговой сети наблюдалась поистине ошеломляющая цена на куриные яйца — всего 68 рублей за десяток. Несмотря на столь выгодное предложение, спрос среди местных жителей оказался неожиданно вялым.

Вместе с тем в ряде других субъектов РФ цены продолжают расти. Федеральная антимонопольная служба даже возбудила несколько дел в отношении производителей яиц по факту нарушения правил ценообразования. По словам представителей ФАС, подозрительный рост цен зафиксирован сразу в десяти регионах.

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Автор: Семен Подгорный
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