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Предновогодний скачок цен в Башкирии: что подорожало больше всего

Предновогодний скачок цен в Башкирии: что подорожало больше всего

В Башкирии наблюдается ускорение роста цен на отдельные продовольственные товары накануне новогодних праздников.

Как сообщает Башстат, за период с 4 по 25 декабря значительно выросли цены на свежие овощи и яйца. Огурцы подорожали на 25,5%, яйца куриные - на 18,6%. Также более чем на 1% поднялись цены на картофель (на 6,5%), свеклу (на 5,5%), мороженую рыбу (на 3,1%) и сливочное масло (на 2,3%).

Особенно заметно ускорение роста цен проявилось в последнюю неделю перед праздниками. За этот период на 5% и более выросли цены на свежие огурцы (на 7,8%), куриные яйца (на 6,3%), свежие помидоры (на 5,0%). Также на 3,3% подорожала свекла, на 1,9% - черный байховый чай, на 1,8% - морковь, на 1,0% - репчатый лук.

В то же время некоторые продукты даже подешевели к праздникам. В частности, на 4,7% снизились цены на сосиски и сардельки, на 3,0% - на пшено, на 1,5% - на маргарин, на 1,4% - на твердые, полутвердые и мягкие сыры, на 1,0% - на шлифованный рис.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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