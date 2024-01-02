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Новогодний подарок россиянам: цены на топливо резко выросли в первый же день

Новогодний подарок россиянам: цены на топливо резко выросли в первый же день

Новый год традиционно считается праздником, полным радости и надежд на лучшее. Однако в этом году праздничное настроение автовладельцев Башкирии было омрачено неприятной новостью — компания «Башнефть» решила повысить цены на бензин и дизельное топливо.

Это решение вызвало немало возмущения и критики со стороны водителей. Ведь цены на топливо повышались буквально в конце декабря, а теперь, в первый же день Нового года, последовало очередное подорожание. Многие считают такие действия компании проявлением безразличия к нуждам простых людей.

С нового года бензин марки 95 вырос в цене на 25 коп. и теперь стоит 53 руб. 40 коп. за литр. Цена дизельного топлива выросла еще больше — с 61 рубля 25 копеек до 61 рубля 40 копеек за литр.

Многие автовладельцы высказывают обеспокоенность тем, что такие резкие скачки цен на бензин и дизельное топливо могут серьезно ударить по семейному бюджету. Особенно остро это ощутят те, кто планировал поездки на личном транспорте в новогодние каникулы. Расходы на топливо в дальних поездках и без того велики, а новое повышение цен только усугубит ситуацию.

Предновогодний скачок цен в Башкирии: что подорожало больше всего

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Предновогодний скачок цен в Башкирии: что подорожало больше всего
Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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