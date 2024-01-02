Сокрушительный удар по яйцам: власти сделали 6 жестких шагов

Правительство Российской Федерации предпринимает целый комплекс мер для стабилизации ситуации на рынке яиц и недопущения дальнейшего роста цен на важный продукт питания. Граждане ожидают решительных действий властей, которые позволили бы значительно снизить стоимость яиц в магазинах. Рассмотрим подробнее основные шаги, уже предпринятые или запланированные правительством для решения проблемы высоких цен на яйца.

Во-первых, ФАС выступила с инициативой ввести ограничения на торговые надбавки к оптовым ценам на яйца для розничных сетей. Предлагается установить предельный размер наценки на уровне 5% как минимум до 5 марта текущего года. Ряд крупных ритейлеров, таких как X5 Retail Group, «Магнит», «Лента» и «Дикси», уже пошли навстречу и добровольно снизили свою маржу при продаже яиц. Это позволит сдержать необоснованный рост цен в магазинах.

Кроме того, вице-премьер Виктория Абрамченко дала указание профильным министерствам проработать комплекс мер по увеличению производства яиц в России. Это может включать государственную поддержку птицефабрикам для расширения и модернизации мощностей, снижение административных барьеров, субсидии на корма и ветеринарные препараты. Увеличение предложения яиц на внутреннем рынке также окажет понижательное давление на цены.

Кроме того, Генпрокуратура поручила региональным подразделениям провести внеплановые проверки деятельности крупнейших производителей яиц и розничных продавцов на предмет нарушений антимонопольного законодательства и закона о торговле. Цель - выявить и пресечь любые злоупотребления со стороны поставщиков и торговых сетей, которые могли привести к необоснованному повышению цен.

Дополнительно Минсельхоз России разработал целый пакет мер поддержки рынка яиц. В частности, предлагается до 30 июня текущего года полностью отменить ввозные пошлины на импортные яйца. Это позволит на время компенсировать дефицит предложения импортом из других стран с более низкими ценами.

Еще одно предложение прозвучало от депутата Госдумы Владимира Нилова - снизить стоимость электроэнергии для птицефабрик. Это сократит их издержки и может способствовать сдерживанию оптовых цен на яйца.

Наконец, вице-спикер Госдумы поручил трем профильным комитетам - по аграрным вопросам, экономической политике и природным ресурсам - взять на особый контроль ситуацию с динамикой цен на яйца и докладывать об эффективности принимаемых мер.

Таким образом, правительство РФ предпринимает скоординированные усилия, чтобы стабилизировать рынок яиц и не допустить дальнейшего роста цен. Эффект от принимаемых мер должен скоро проявиться и обеспечить доступность этого важного продукта для граждан.

Автор: Семен Подгорный