Исчезают с полок: покупатели удивились отсутствию яиц и новым ценам в магазинах

Несмотря на прогнозы чиновников о снижении стоимости куриных яиц после новогодних праздников, цены на этот продукт в розничных сетях только растут. Потребители с удивлением обнаруживают, что в некоторых магазинах полки с яйцами полностью опустели.

Мы решили проверить наличие и цены на куриные яйца в крупных торговых сетях и тоже были поражены результатами. В крупном гипермаркете «Магнит Семейный» имелось всего два вида яиц — десяток за 140 рублей и упаковка из 30 яиц за 440 рублей. В обычном магазине «Магнит» ассортимент шире, а цены ниже — от 120 рублей за десяток. В сети «Лента» на протяжении всего дня не оказалось ни одной упаковки куриных яиц, даже в крупных гипермаркетах. Такая же ситуация наблюдалась и в «Ашане» с доставкой в район Зеленая Роща — полки для заказа яиц абсолютно пустые. Разочаровал и магазин «Байрам» — ни одного вида яиц для покупки.

Большой выбор яиц представлен в сети «Пятерочка» — пять вариантов по цене от 135 до 170 рублей за десяток. В «Перекрестке» минимальная цена за десяток яиц составляет 137 рублей. Самые доступные по стоимости яйца оказались в магазине «Окей» — 30 штук за 294 рубля. В «Самокате» десяток яиц обойдется минимум в 159 рублей, а в «Монетке» — 150 рублей.

Автор: Семен Подгорный