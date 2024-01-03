Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Исчезают с полок: покупатели удивились отсутствию яиц и новым ценам в магазинах

Исчезают с полок: покупатели удивились отсутствию яиц и новым ценам в магазинах

Несмотря на прогнозы чиновников о снижении стоимости куриных яиц после новогодних праздников, цены на этот продукт в розничных сетях только растут. Потребители с удивлением обнаруживают, что в некоторых магазинах полки с яйцами полностью опустели.

Мы решили проверить наличие и цены на куриные яйца в крупных торговых сетях и тоже были поражены результатами. В крупном гипермаркете «Магнит Семейный» имелось всего два вида яиц — десяток за 140 рублей и упаковка из 30 яиц за 440 рублей. В обычном магазине «Магнит» ассортимент шире, а цены ниже — от 120 рублей за десяток. В сети «Лента» на протяжении всего дня не оказалось ни одной упаковки куриных яиц, даже в крупных гипермаркетах. Такая же ситуация наблюдалась и в «Ашане» с доставкой в район Зеленая Роща — полки для заказа яиц абсолютно пустые. Разочаровал и магазин «Байрам» — ни одного вида яиц для покупки.

Большой выбор яиц представлен в сети «Пятерочка» — пять вариантов по цене от 135 до 170 рублей за десяток. В «Перекрестке» минимальная цена за десяток яиц составляет 137 рублей. Самые доступные по стоимости яйца оказались в магазине «Окей» — 30 штук за 294 рубля. В «Самокате» десяток яиц обойдется минимум в 159 рублей, а в «Монетке» — 150 рублей.

Сокрушительный удар по яйцам: власти сделали 6 жестких шагов

Читайте также:

Сокрушительный удар по яйцам: власти сделали 6 жестких шагов
Автор: Семен Подгорный
Теги: цены яйца
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok