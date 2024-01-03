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Жительницу Башкирии ждал настоящий сюрприз после покупки красной икры

Жительницу Башкирии ждал настоящий сюрприз после покупки красной икры

Жительницу Башкирии ожидал неприятный сюрприз после приобретения баночки красной икры на предновогоднем рынке.

46-летняя покупательница поделилась, что в момент покупки она не заметила ничего подозрительного. Однако дома, перед празднованием Нового года, женщина обнаружила, что купленная ею икра оказалась подделкой.

Предпраздничные уличные рынки пользуются популярностью у жителей города, желающих закупить продукты к застолью, в том числе и любимую многими красную икру. К сожалению, за привлекательно низкими ценами нередко скрываются некчественные товары. В этом конкретном случае покупательница приобрела банку лососевой икры всего за 220 рублей. Дома выяснилось, что на самом деле это дешевая подделка, реальная стоимость которой в магазинах не превышает 100 рублей.

Данный инцидент стал серьезным предупреждением для других горожан. Покупателей призывают быть бдительнее при выборе продуктов на стихийных рынках и помнить, что слишком низкая цена может оказаться уловкой мошенников. Лучше немного переплатить, чем испортить праздник и подвергнуть опасности свое здоровье. Будьте внимательны и осторожны при покупке праздничных продуктов!

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Автор: Семен Подгорный
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