Черный список: Росконтроль назвал молоко, которое никогда не стоит брать

Совсем недавно общественность была взбудоражена результатами исследования, проведенного Росконтролем. Эксперты ведомства решили протестировать 50 различных торговых марок молока, чтобы выявить лучшие и худшие образцы.

Для максимальной объективности образцы молока были отправлены в независимые лаборатории по всей России. Ученые тщательно проанализировали каждый продукт на соответствие стандартам качества и безопасности.

В итоге тестирования были выделены марки, которые можно смело рекомендовать к покупке. К примеру, молоко «Экомилк», «Село Зеленое» и «Вкуснотеево» с содержанием жира 3,2% получили высокие оценки экспертов. Анализы показали полное отсутствие в этих продуктах антибиотиков и консервантов. Также они соответствовали ГОСТ 31450-2013 по органолептическим свойствам.

Хорошо себя зарекомендовали марки «Простоквашино» с жирностью от 3,4% до 4,5% и «Молоко нашей дойки» с 2,5% жира. Они удовлетворяли всем требованиям безопасности и не содержали сухого молока, отметили специалисты.

Однако некоторые производители оказались в «черном списке» по итогам испытаний. Так, в молоке «36 копеек» и «Честное коровье молоко» были найдены фитостерины — маркеры растительных жиров. По мнению экспертов, продукты с такими компонентами нельзя классифицировать как молоко.

Под вопросом оказалось качество марок «Маруся» и «Каждый день». Они не прошли проверку на соответствие стандартам безопасности.

Результаты масштабного исследования вызвали активное обсуждение в обществе. Люди задумались о проблеме качества и безопасности молочной продукции. Теперь покупатели будут дважды смотреть на этикетку, прежде чем положить молоко в корзину.

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Автор: Семен Подгорный