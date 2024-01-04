Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Новые яйца из Турции преподнесут неожиданный сюрприз: такого россияне не ожидали

Новые яйца из Турции преподнесут неожиданный сюрприз: такого россияне не ожидали

Значительное количество яиц из Турции поступило в Россию на прошлой неделе, что вызвало неоднозначную реакцию у российских потребителей. Эти события подняли множество вопросов о перспективах импорта яиц и его влиянии на внутренний рынок.

Первая крупная партия турецких яиц, насчитывающая более 300 тысяч штук, прибыла в Россию после заявлений турецких производителей о готовности полностью удовлетворить спрос российского рынка. Кроме того, в ближайшее время ожидаются поставки из Ирана и Азербайджана. Эти события происходят на фоне мер правительства по стабилизации цен на яйца, в том числе отмены пошлин на импорт с начала года.

В розничных сетях ситуация с яйцами остается напряженной. Во многих магазинах наблюдается дефицит дешевых яиц, а где-то они и вовсе исчезли с полок. Самые доступные цены - около 120 рублей за десяток. Такая ситуация вызывает опасения у покупателей относительно дальнейшей динамики цен.

В целом, начало поставок яиц из Турции и других стран дает надежду на улучшение ситуации с дефицитом в ближайшее время. Однако потребители пока настроены скептически, ожидая ощутимого снижения цен в магазинах. Дальнейшее развитие событий на рынке яиц в значительной степени будет зависеть от объемов импорта и эффективности мер госрегулирования.

Исчезают с полок: покупатели удивились отсутствию яиц и новым ценам в магазинах

Читайте также:

Исчезают с полок: покупатели удивились отсутствию яиц и новым ценам в магазинах
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok