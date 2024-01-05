В магазины пришли новые яйца: они с жуткими сюрпризами

После новогодних праздников на полках российских магазинов появилась партия куриных яиц, вызвавшая тревогу у покупателей.

Как правило, цены на продукты в конце года растут, но на этот раз потребители столкнулись не только с резким удорожанием, но и с серьезными дефектами приобретенного товара. В социальных сетях появились многочисленные жалобы на странный внешний вид и некачественное содержимое яиц из новой партии.

После варки на скорлупе и белке стали заметны серые пятна непонятного происхождения. Эти дефекты вызывают обоснованные опасения у покупателей, поскольку их природа остается невыясненной.

Однако наибольший ажиотаж в сети вызвала история покупателя, купившего яйцо, внутри которого находился зародыш цыпленка. Вместо продукта для приготовления еды женщина получила будущую живность, что поставило ее в сложное положение. Теперь вместо того, чтобы испечь торт к празднику, ей пришлось ждать момента появления птенца.

Как сообщают некоторые СМИ, в ряде крупных торговых сетей, таких как «Лента», «Окей» и «Ашан», яйца вообще исчезли с прилавков с начала января. В то же время в «Перекрестке» самые дешевые яйца стоят уже 116 рублей за десяток.

Такая ситуация вызывает массу вопросов к поставщикам и производителям. Потребители надеются, что в ближайшее время проблема с качеством будет решена, и на прилавках снова появится привычный продукт без сюрпризов.

Автор: Семен Подгорный