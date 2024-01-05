Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

В магазины пришли новые яйца: они с жуткими сюрпризами

В магазины пришли новые яйца: они с жуткими сюрпризами

После новогодних праздников на полках российских магазинов появилась партия куриных яиц, вызвавшая тревогу у покупателей.

Как правило, цены на продукты в конце года растут, но на этот раз потребители столкнулись не только с резким удорожанием, но и с серьезными дефектами приобретенного товара. В социальных сетях появились многочисленные жалобы на странный внешний вид и некачественное содержимое яиц из новой партии.

После варки на скорлупе и белке стали заметны серые пятна непонятного происхождения. Эти дефекты вызывают обоснованные опасения у покупателей, поскольку их природа остается невыясненной.

Однако наибольший ажиотаж в сети вызвала история покупателя, купившего яйцо, внутри которого находился зародыш цыпленка. Вместо продукта для приготовления еды женщина получила будущую живность, что поставило ее в сложное положение. Теперь вместо того, чтобы испечь торт к празднику, ей пришлось ждать момента появления птенца.

Как сообщают некоторые СМИ, в ряде крупных торговых сетей, таких как «Лента», «Окей» и «Ашан», яйца вообще исчезли с прилавков с начала января. В то же время в «Перекрестке» самые дешевые яйца стоят уже 116 рублей за десяток.

Такая ситуация вызывает массу вопросов к поставщикам и производителям. Потребители надеются, что в ближайшее время проблема с качеством будет решена, и на прилавках снова появится привычный продукт без сюрпризов.

Новые яйца из Турции преподнесут неожиданный сюрприз: такого россияне не ожидали

Читайте также:

Новые яйца из Турции преподнесут неожиданный сюрприз: такого россияне не ожидали
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok