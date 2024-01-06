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Новые цены на яйца шокировали покупателей

Новые цены на яйца шокировали покупателей

Цены на куриные яйца в розничных магазинах застало покупателей врасплох. Специалисты ранее прогнозировали снижение стоимости яиц после новогодних праздников из-за ожидаемого падения спроса и увеличения предложения. Однако на деле ситуация сложилась иная — в ряде торговых сетей яйца вообще отсутствовали с начала января, а там, где они имелись в наличии, цены взлетели вверх.

В первые дни начала 2024 года в уфимских гипермаркетах «Лента» было невозможно приобрести куриные яйца. К выходным они появились на прилавках одного из магазинов сети, но представлены были лишь одним вариантом по 143 рубля за десяток. Ассортимент в супермаркетах данной сети оказался шире, а цены — несколько ниже, от 108 рублей.

В торговых точках «Ашан» на момент написания статьи не было ни одной упаковки куриных яиц — только яичный желток. В магазинах «Окей» в конце декабря кратковременно появлялись яйца по старым, допраздничным ценам — дешевле 80 рублей за десяток. Затем они исчезли с полок и до настоящего времени так и не вернулись в продажу. Периодически яиц не хватает и в магазинах «Самокат».

В торговой сети «Пятерочка» самые недорогие яйца стоят 145 рублей за десяток — это почти на 20% выше средней цены в Башкирии в декабре прошлого года. В «Перекрестке» минимальная цена заявлена на уровне 137 рублей. Одно из самых выгодных ценовых предложений на яйца в Уфе обнаружилось в магазинах «Магнит» — 120 рублей за десяток яиц первой категории. В сетях «Байрам» и «Монетка» яйца стоят от 145 и 150 рублей соответственно.

В магазины пришли новые яйца: они с жуткими сюрпризами

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В магазины пришли новые яйца: они с жуткими сюрпризами
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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