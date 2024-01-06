Пришли новые яйца из Турции: такого не ожидали

В начале нового 2024 года в Российскую Федерацию была доставлена первая партия куриных яиц из Турецкой Республики, насчитывающая внушительное количество — более 310 тысяч штук. Эту информацию огласил Россельхознадзор, подчеркнув, что продукция уже успешно прошла необходимый контроль качества.

Ситуация с ростом цен на куриные яйца в России привела к тому, что Турция выразила полную готовность оказать помощь. Не только турецкие компании, но и азербайджанские предприятия получили официальное разрешение на поставку яичной продукции в Россию. Это должно позволить стабилизировать напряженную ситуацию на отечественном рынке и обеспечить российских потребителей доступными ценами на этот важный продукт питания.

Данный шаг вызвал большой интерес у российских потребителей и экспертов отрасли. Ведь подобные масштабные поставки могут оказать существенное положительное влияние на рынок куриных яиц в России и, возможно, стать показательным примером плодотворного сотрудничества между странами в сфере сельского хозяйства.

Что же происходит в магазинах города с ценами на куриные яйца? Ситуация сложная. В крупных гипермаркетах «Лента», а также в магазинах «Ашан», «Самокат» и «Окей» куриных яиц сегодня нет в продаже вообще. При этом самые доступные по цене яйца в Уфе продаются в сети «Магнит» — 102 рубля за десяток. На втором месте супермаркет «Лента» — 108 рублей за десяток. В сети «Перекресток» яйца стоят 110 рублей за десяток яиц. В «Пятерочке» самые бюджетные яйца продаются по цене 116 рублей за десяток.

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Автор: Семен Подгорный