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Когда подешевеют яйца: власти назвали настоящие сроки

Когда подешевеют яйца: власти назвали настоящие сроки

Снижение цен на куриные яйца в России ожидается уже после новогодних праздников, обещают представители отрасли. Как заявил заместитель председателя ассоциации производителей яиц «Руспродсоюз», достигнуты договоренности с розничными сетями о сдерживании цен, а также скоро откроется импорт, что поможет стабилизировать ситуацию на рынке.

Данную информацию подтвердил и руководитель Минисельхоза Д. Патрушев. По его словам, уже в начале января в Россию поступят партии яиц из Турции без взимания соответствующей пошлины за импорт.

Было предпринято несколько мер, чтобы стабилизировать ситуацию с ростом цен. В частности, были обнулены пошлины на импорт яиц, а также введена временная тарифная льгота при их ввозе из-за рубежа. Благодаря этому, начиная с 1 января 2024 года, РФ сможет закупать яйца в странах дальнего зарубежья без уплаты ввозной таможенной пошлины.

В настоящее время самые дешевые яйца в Уфе реализуются в магазинах сети «Магнит» — от 102 рублей за 10 штук. При этом в гипермаркетах «Лента», а также в торговых точках «Ашан», «Самокат» и «Окей» куриных яиц вообще не осталось в продаже.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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