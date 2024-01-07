Производители яиц из Турции сделали заявление: такого не ожидали

Производители куриных яиц из Турции заявили о готовности обеспечить Россию этим продуктом в необходимых объемах. Это заявление прозвучало на фоне прибытия первой партии турецких яиц в Россию 3 января и разрешения российских властей на беспошлинный ввоз до 1,2 млрд штук продукции.

Глава турецкого Союза производителей яиц заверил, что его отрасль готова поставлять яйца в Россию в любых объемах, которые потребуются. «Мы не можем назвать точные цифры, поскольку это зависит от спроса. Поставки обговаривались на полгода в тех масштабах, которые захочет принимающая сторона. Мы полностью готовы удовлетворить любые потребности в яйцах», — сказал он.

Это обещание важно на фоне подорожания яиц в России примерно в полтора раза с начала 2023 года. Аналитики объясняют рост цен увеличением спроса, с которым отечественные производители не справляются. Однако теперь, с обещаниями турецкой стороны, российские потребители могут рассчитывать на стабилизацию цен.

Отметим, что объемы и график поставок регулируются российской стороной, и пока процесс идет без сбоев. Есть надежда, что эти меры помогут удовлетворить спрос в России и нормализовать ситуацию на рынке яиц.

На данный момент в Уфе самые дешевые яйца продаются в «Ашане» — от 105 рублей за 10 штук. В «Пятерочке» — 116 рублей, а в «Самокате» — от 119 рублей за десяток.

Автор: Семен Подгорный