Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Производители яиц из Турции сделали заявление: такого не ожидали

Производители яиц из Турции сделали заявление: такого не ожидали

Производители куриных яиц из Турции заявили о готовности обеспечить Россию этим продуктом в необходимых объемах. Это заявление прозвучало на фоне прибытия первой партии турецких яиц в Россию 3 января и разрешения российских властей на беспошлинный ввоз до 1,2 млрд штук продукции.

Глава турецкого Союза производителей яиц заверил, что его отрасль готова поставлять яйца в Россию в любых объемах, которые потребуются. «Мы не можем назвать точные цифры, поскольку это зависит от спроса. Поставки обговаривались на полгода в тех масштабах, которые захочет принимающая сторона. Мы полностью готовы удовлетворить любые потребности в яйцах», — сказал он.

Это обещание важно на фоне подорожания яиц в России примерно в полтора раза с начала 2023 года. Аналитики объясняют рост цен увеличением спроса, с которым отечественные производители не справляются. Однако теперь, с обещаниями турецкой стороны, российские потребители могут рассчитывать на стабилизацию цен.

Отметим, что объемы и график поставок регулируются российской стороной, и пока процесс идет без сбоев. Есть надежда, что эти меры помогут удовлетворить спрос в России и нормализовать ситуацию на рынке яиц.

На данный момент в Уфе самые дешевые яйца продаются в «Ашане» — от 105 рублей за 10 штук. В «Пятерочке» — 116 рублей, а в «Самокате» — от 119 рублей за десяток.

Когда подешевеют яйца: власти назвали настоящие сроки

Читайте также:

Когда подешевеют яйца: власти назвали настоящие сроки
Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok