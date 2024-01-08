В магазинах появились новые яйца с жуткими сюрпризами

Подготовка к праздникам преподнесла неожиданные сюрпризы покупателям, решившим приобрести куриные яйца. Цены на этот продукт взлетели почти в полтора раза, однако это было лишь началом. В социальных сетях появились сообщения об обнаруженных внутри яиц жутких находках.

Один из потребителей заметил, что купленные им яйца имели серые пятна как на скорлупе, так и внутри на белке после приготовления. Происхождение этих отметин остается загадкой и вызывает опасения насчет качества товара. Еще более шокирующий случай произошел с женщиной, нашедшей в сваренном яйце зародыш цыпленка, готового вылупиться. Это повергло ее в недоумение и ужас.

Подобные находки ставят серьезные вопросы о контроле за производством и качеством продукции. Покупатели начинают задумываться, что происходит с яйцами до того, как они попадают на полки магазинов. Вероятно, производители идут на сокращение расходов, чтобы получить большую прибыль в ущерб качеству.

В Уфе с яйцами тоже непросто. В начале года они вообще исчезли с прилавков некоторых супермаркетов, а к концу праздников снова появились по привлекательным ценам. К примеру, в «Окей» продают по старым ценам — от 78 рублей за десяток. В «Пятерочке» самые дешевые яйца стоят 110 рублей за десяток. В «Ленте» минимальная цена — 132 рубля, а в «Ашане» — 115 рублей.

Таким образом, подготовка к праздникам принесла не только рост цен, но и неожиданные находки внутри яиц, заставившие усомниться в качестве продукта. К концу каникул ситуация несколько стабилизировалась, яйца вернулись на полки по более привлекательным ценам, однако вопросы к производителям остаются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ruwest.ru