Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Чем отличаются турецкие яйца: такого не ожидали

Чем отличаются турецкие яйца: такого не ожидали

На российский продовольственный рынок поступила первая партия куриных яиц из Турции. Это событие вызвало повышенный интерес у потребителей и розничных сетей. Многие люди задумались, а чем же все-таки отличаются турецкие яйца от привычных российских.

Конечно, по вкусовым качествам и пищевой ценности турецкие яйца мало чем будут отличаться от отечественных аналогов. Ведь турецкие куры кормятся преимущественно российским зерном и жмыхом. Однако внешний вид и некоторые характеристики яиц могут быть несколько иными.

Так, желтки в турецких яйцах, скорее всего, будут более яркими и насыщенными по цвету. Это связано с тем, что птицы в Турции потребляют бóльшее количество свежей зелени, овощей и трав. Из-за этого в желтках накапливаются дополнительные пигменты и витамины.

Еще одно отличие турецких яиц – это их размер. Они чуть крупнее, чем яйца, произведенные на российских птицефабриках. Это объясняется не только породными особенностями турецких кур, но и более мягким климатом в регионах выращивания птицы.

На отечественном рынке продажа турецких яиц может вызвать интерес у покупателей и послужить толчком для развития новых направлений в птицеводстве. Возможно, скоро мы увидим яйца из других стран на полках российских магазинов. А появление импортных аналогов будет стимулировать отечественных производителей повышать качество своей продукции.

В магазинах появились новые яйца с жуткими сюрпризами

Читайте также:

В магазинах появились новые яйца с жуткими сюрпризами
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok