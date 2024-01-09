Дождались: стало известно, когда упадут цены на яйца

Отмена Россией таможенных пошлин на ввоз куриных яиц из Турции, произошедшая в начале 2024 года, вызвала оживленную дискуссию о перспективах изменения цен и потребительских предпочтений на этом рынке. Уже 3 января в страну поступила первая партия турецких яиц, что породило оптимистичные прогнозы у ряда экспертов и покупателей.

Однако специалисты придерживаются разных мнений относительно масштабов и скорости снижения цен. Так, по словам учредителя Национального аграрного агентства, в ближайшее время стоимость яиц может лишь незначительно упасть под влиянием турецкого импорта, поскольку потребители вряд ли будут отдавать ему явное предпочтение из-за приверженности продукции отечественных производителей. При этом он отметил, что некоторый разрыв в ценах с российскими яйцами все же возможен в силу ослабления турецкой лиры.

В то же время гендиректор Росптицесоюза, напротив, обозначила потенциальные сложности с поставляемыми яйцами, указав на их скоропортящийся характер, а также заявила, что их стоимость вряд ли будет ниже отечественных аналогов. По ее мнению, все это может негативно сказаться на готовности россиян покупать турецкую продукцию.

Эксперты дополнительно подчеркивают приверженность потребителей к качественным российским яйцам и их возможный скепсис в отношении импортного товара. Они также предполагают, что контролирующие органы будут очень тщательно следить за соответствием ввозимой продукции установленным стандартам.

Пока же в преддверии новогодних праздников отмечался заметный рост цен на данный продукт. Так, в Башкирии за последнюю декаду декабря стоимость куриных яиц подскочила на 6%, превысив 129 рублей за десяток. Это почти вдвое выше прошлогодних показателей. В то же время в ряде торговых сетей Уфы в январе можно было приобрести это традиционное новогоднее лакомство и по 105 рублей.

Автор: Семен Подгорный