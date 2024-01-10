В магазины начали массово поставлять яйца из неожиданной страны

Накануне в российские продуктовые магазины хлынул поток куриных яиц из неожиданного источника — Беларуси. Эта страна вдвое нарастила экспорт яиц в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пока Россия ожидала снижения цен на яйца благодаря импорту из Турции, Азербайджана и Ирана, Беларусь тихой сапой заняла лидирующие позиции по поставкам. По данным Россельхознадзора, только за новогодние каникулы оттуда было завезено около 11,7 миллионов штук, тогда как из Азербайджана — чуть более миллиона.

Раньше белорусские яйца в основном позиционировались как фермерский экологически чистый продукт для состоятельных покупателей. Например, в сети магазинов «Азбука вкуса» десяток таких яиц стоит почти 300 рублей. В продуктовых сетях «Метро» и «Светофор» они тоже продавались по повышенным ценам — как деликатес.

Однако сейчас ситуация изменилась. Поток дешевых яиц из соседней страны заполонил прилавки обычных магазинов. Похоже, Беларусь решила воспользоваться дефицитом этого продукта в России и нарастить его экспорт. Как это повлияет на розничные цены и насколько выгоден новый импорт для российских потребителей — покажет время.

Автор: Семен Подгорный