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Будут отдавать бесплатно: для российских пенсионеров введут новую льготу

Будут отдавать бесплатно: для российских пенсионеров введут новую льготу

Недавно внесенный в Госдуму проект закона о создании специальных бесплатных полок с продуктами питания для российских пенсионеров и малоимущих граждан вызвал бурные дискуссии в обществе.

Суть инициативы заключается в том, чтобы обязать розничные сети и магазины выделять отдельные места на прилавках для продуктов с истекающим сроком годности, которые будут безвозмездно передаваться нуждающимся. В качестве стимула для бизнеса предлагается расширить список налоговых льгот для таких компаний.

Представители ретейла и экспертного сообщества уже высказали свое мнение по данной инициативе. Подавляющее большинство поддерживает идею создания бесплатных продуктовых полок, однако настаивает на добровольном, а не обязательном участии бизнеса в этой благотворительной акции. Многие отмечают, что дополнительные налоговые стимулы могли бы побудить компании активнее подключаться к реализации данной программы. В частности, целесообразно освободить от НДС те продукты питания, которые будут передаваться малоимущим гражданам на безвозмездной основе.

В то время как депутаты продолжают обсуждать нюансы инициативы, российская общественность также активно выражает свое мнение на этот счет. Одни поддерживают саму идею создания бесплатных продуктовых полок, полагая, что это позволит оказать реальную помощь наиболее уязвимым слоям населения. Другие, напротив, высказывают опасения насчет качества и безопасности продуктов с истекающим сроком годности, а также возможных злоупотреблений и махинаций недобросовестных предпринимателей.

Изображение от gpointstudio на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры
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