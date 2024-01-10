Не ждите: эксперт откровенно рассказал, что будет с ценами на яйца

В последние месяцы российский рынок яиц переживает непростые времена. Резкий скачок цен на куриные яйца вызвал обеспокоенность и недовольство потребителей. Многие россияне задаются вопросом — снизятся ли цены в ближайшее время или птицеводческая отрасль страны ждут еще более тяжелые времена?

В свете сложившейся ситуации генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева решила высказать свое экспертное мнение по данному вопросу. По ее словам, ожидать существенного снижения цен на яйца в ближайшее время не стоит. Даже при заявленных объемах импортных поставок из-за рубежа, стоимость отечественных яиц вряд ли значительно уменьшится.

Глава птицеводческого союза подчеркнула, что единственным действенным рычагом для решения проблемы может стать введение государственного регулирования торговых наценок на социально-значимые продукты, к которым относятся и куриные яйца. По ее мнению, цены в 110-125 рублей за десяток в полной мере отражают реальную стоимость данного продукта с учетом производственных издержек.

Многие аналитики поддерживают точку зрения главы птицеводческого союза. Они отмечают, что резкий ценовой скачок привел к дефициту яиц в ряде торговых точек. В связи с этим Федеральная антимонопольная служба уже выступила с инициативой ограничить торговую наценку для всех производителей куриных яиц на уровне не более 5%. Ряд крупных торговых сетей поддержал это предложение.

В то же время Россельхознадзор сообщил о поступлении первых партий импортных яиц из Турции. Однако, по словам Бобылевой, цены на импортную продукцию пока не ниже, чем у отечественных производителей.

По данным мониторинга, на данный момент самые доступные цены на яйца можно обнаружить в торговых сетях «Магнит» — чуть менее 100 рублей за десяток. В то же время в гипермаркетах «Лента» аналогичный продукт обойдется покупателю в 160 рублей. А вот в магазинах сетей «Окей» и «Пятерочка» десяток яиц можно приобрести за 112 и 120 рублей соответственно.

Таким образом, по мнению экспертов, в ближайшее время кардинальных перемен на рынке яиц ожидать не стоит. Цены вряд ли существенно снизятся, несмотря на появление импортных аналогов. Для стабилизации ситуации необходимы меры госрегулирования со стороны профильных ведомств.

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Автор: Семен Подгорный