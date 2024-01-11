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Названа причина уничтожения 18 миллионов яиц: такого не ожидали

Названа причина уничтожения 18 миллионов яиц: такого не ожидали

Прошлогодняя вспышка птичьего гриппа на одной из крупнейших птицефабрик Башкирии стала настоящим шоком для всей птицеводческой отрасли региона. Эта беда, как охарактеризовал ситуацию глава Госкомитета республики по ветеринарии, принесла колоссальные потери и заставила принять беспрецедентные меры для недопущения дальнейшего распространения опасного вируса.

Согласно официальной статистике, в прошлом году на территории Башкирии было уничтожено более 3 миллионов голов домашней птицы и 18 миллионов куриных яиц. Это составило четверть всего регионального поголовья. Кроме того, под уничтожение попали 70 тонн уже произведенного мяса и мясопродуктов. Такие объемы потерь являются поистине катастрофическими для отрасли.

На недавнем заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания Башкирии эта проблема была поднята в качестве одной из ключевых для региона. В числе прочего отмечалось, что последствия эпидемии далеко вышли за рамки собственно птицеводства и затронули интересы широких слоев населения республики.

В самом деле, массовое уничтожение продукции птицефабрик спровоцировало резкий дефицит на рынке яиц и мяса птицы. Это, в свою очередь, подстегнуло небывалый рост цен: только за прошлый год стоимость яиц в России подскочила на 50%. Такая ситуация вызывает обоснованные опасения не только производителей, но и рядовых потребителей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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